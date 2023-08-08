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فن

تامر حسني يثير ضجة بفيديو راقص مع شاب والجمهور يتفاعل

2023-08-08 | 01:29
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تامر حسني يثير ضجة بفيديو راقص مع شاب والجمهور يتفاعل
تامر حسني يثير ضجة بفيديو راقص مع شاب والجمهور يتفاعل

شارك الفنان المصري تامر حسني مع متابعيه عبر انستغرام، مقطع فيديووثق من خلاله لحظات مميزة من الحفل الذي أحياه في "مهرجان العلمين الجديدة".

ولفت الفيديو الجمهور، اذ قدّم تامر وصلة رقص مشتركة مع الشاب الألماني نويل روبنسون، المشهور على منصة "تيك توك"، حيث قدّما حركات راقصة متناسقة وساحرة. ما دفع الجمهور الى التفاعل بحماس مع هذه اللحظات المميزة.

 

وأرفق تامر المقطع بتعليق بسيط جاء فيه: "أنا والمعلم نويل على مسرح العلمين"، ليردّ عليه نويل بتعليق يعبّر عن اشتياقه لمصر.

لاقى هذا المقطع تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور، حيث أبدى الآلاف من متابعي تامر حسني إعجابهم بموهبته الفنية واهتمامه الدائم بدعم وتشجيع الشبان، بالإضافة إلى تقديمه لمفاجآت مميزة لجمهوره.

مع ذلك، كان هناك آراء متباينة بين المتابعين، حيث اعتبر بعضهم أن الشاب الألماني يُظهر استعراضه على منصة "تيك توك" من أجل الربح المالي، وبالتالي لا يستحق هذا الضجة والاهتمام الكبير.

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تامر حسني

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