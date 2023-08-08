كارول سماحة : سعيدة بعودة الحياة الى سوريا رغم المعاناة

وفي كواليس الحفل، تحدثت كارول عن حبها للشعب السوري وسعادتها بتواجدها وسط جمهورها السوري بعد غياب فترة ليست قصيرة، مؤكدة انها سعيدة كثيراً بمشاركتها بالمهرجان وبعودة الحياة الى سوريا رغم المعاناة التي يعيشها الشعب.

وفي سؤال عن زوجها، اكدت كارول أن لزوجها دورا كبيرت في سعادتها وشعورها بالراحة ، بالإضافة إلى أمومتها.