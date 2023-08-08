اليكم أحدث اطلالة للأمير الحسين وزوجته الاميرة رجوة

وفي التفاصيل، ساند سمو ولي العهد والأميرة رجوة منتخب "صقور الأردن".

واختار الأميران الظهور بإطلالة كاجوال بعيدا عن الملابس الرسمية المعتادة حيث اعتمدا "لوك" متناسقا بينهما من قمصان باللون الأسود تحمل شعار المنتخب الأردني لكرة السلة مع بنطلون أسود.

وفضّلت الأميرة رجوة اختيار لوك شعر منسدل ومكياج ناعم، كما اعتادت على الظهور دائما.

يذكر أن آخر ظهور للأمير الحسين وزوجته كان في ضيافة الأميرة عالية، أخت العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وذلك أثناء حضورهما مراسم عقد قران ابنها طلال، في وقتٍ سابق من الشهر الماضي.