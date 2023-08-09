نادين الراسي تستذكر جورج الراسي بفيديو مؤثر وتوجه له هذه الرسالة

وأرفقت نادين الراسي الفيديو بتعليق استعانت فيه بكلمات الاغنية، اذ قالت: "كلّ شي رح يكمِّل متل ما كان بدَّك يا خَيّي.. بعمل بأصلي بردّ القسوة بالحنيّة، إيدين الوفا لما تعلّم شو مؤذية".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لرحيل جورج مؤكدين انه باقٍ معهم من خلال اعماله المميزة، كما اثنوا على خطوة نادين وأبدوا دعمهم الكبير لها.