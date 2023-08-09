نادين الراسي تستذكر جورج الراسي بفيديو مؤثر وتوجه له هذه الرسالة

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
شهدت مسابقة ملكة جمال الكون التي أُقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الفترة من الـ29 من تموز إلى الـ3 من آب، فضيحة مدوية بعد أن تقدمت 6 متسابقات ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي الحفل بالتحرّش الجنسي بهنّ، أثناء خضوعهن لـ"فحص بدني" وهنّ عاريات الصدر.
كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عن تفاصيل لم تعلنها سابقا حول تعرضها لإصابة كبيرة ومؤلمة منعتها من مزاولة نشاط تمارينها الرياضية على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
التقى الفنان اللبناني مروان خوري مؤخرا، جمهوره السوري في حفل مميز اقامه ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق، قدم فيه اجمل اغنياته التي اشعل من خلالها الاجواء.