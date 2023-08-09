أول تعليق لـ آمال ماهر بعد تعرضها لوعكة صحية

وفي التفاصيل، وجهت آمال رسالة إلى جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها: "‏بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني، وأحب اطمنكم.. عملية بسيطة وأنا الحمد لله كويسة".

وكانت الفنانة مروة نصر قد كشفت عن تعرض آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة، مما اضطرها إلى إجراء عملية جراحية عاجلة، ولم تكشف عن أي تطورات صحية عنها.

ونشرت مروة على حسابها عبر فيسبوك صورة لزميلتها، وعلقت عليها: "آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها".

وتابعت في منشورها: "ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".