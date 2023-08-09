فنان شهير يتهم مروان خوري بسرقة لحن أغنيته.. اليكم التفاصيل

ردّ الفنان السوري سامو زين، على تصريحات الفنان اللبناني مروان خوري الأخيرة، التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي الخاص بمهرجان "ليالي دمشق"، حول عدم سماعه لأغنية "مش قادر"، بعدما اتهمه الأول باستخدام ألحانها في "يسلملي اللي بيغار".

وفي التفاصيل، قال سامو في رسالة له عبر "انستغرام"، إن مروان خوري كان من أول المباركين له على أغنيته "مش قادر"، مضيفا: "الرد على هذا الكلام أنا لو كان بدي أعمل مشكلة كنت اتكلمت في الصحافة وعملت أكثر من ذلك، ولكن بالعكس سكتّ والتوجه كان فقط عن طريق صفحاتي الرسمية، وذلك حفاظا على حقوق الملكية الفكرية والأدبية".



وأضاف: "وجهة نظر تحترم من فنان كبير وملحن كبير صديق لي أعتقد أننا أصدقاء من عمر طويل أنا ومروان وتوارد الأفكار بين الملحنين حقيقة لا ننكرها أبدا".



كما أوضح سامو زين: "لكن عدم سماع الأغنية لا أعتقد أن هذا الكلام الحقيقي لأن مروان تربطني به علاقة من أيام وجودي في لبنان وهو يعلم هذا الشيء جيدا وهو كان من أول المباركين لي على هذه الأغنية أيامها، أنا ما بنسى هالأيام أبدا!".



وكان مروان خوري قد ردّ على اتهامات سامو زين باستخدام لحن أغنيته الشهيرة "مش قادر"، وذلك بعد أن طرح الأول أغنية "يسلملي اللي بيغار" من كلماته وألحانه، قائلا: "لم أعلق وقتها على الموضوع، كان خطأ كبيرا كمان أن يقوله بهذه الطريقة، ومن يفهم في الموسيقى ويسمع سيعرف أنه لا يوجد تشابه كبير وحتى إذا كان هناك تشابه لن يحدث مع أغنية لا أعرف ما عمرها، أنا آسف وأقولها بكل احترام أنا لم أسمع الأغنية من قبل بكل احترام وبدون أي قصد أقول هذا الكلام".