صفاء سلطان في موقف محرج خلال حفل صابر الرباعي في سوريا

وفي التفاصيل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تفاعل صفاء سلطان الكبير مع اغنيات صابر الرباعي، حيث راحت تتمايل وترقص الدبكة بينما كان هو يغني على المسرح، معبرة عن سعادتها الشديدة لوجوده في بلدها وإحياء حفلا ضخما بحضور جماهيري واسع.وقبل انسحابه عن المسرح، عمد صابر الرباعي الى القاء التحية على صفاء سلطان بعد ان شاهد الحماس الذي ابدته خلال تقديمه اغنياته، اذ قال لها: "أمل عرفة، أهلًا فيكي"، لترد عليه صفاء سلطان مصححة له الخطأ.وعلى الفور، اعتذر الفنان صابر الرباعي قائلا: "سوري صفاء سلطان.. العتب على النظر، التنتين حلوين".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عذروا صابر الرباعي مؤكدين ان الاضاءة الموجودة على المسرح تمنع الفنان من رؤية الاشخاص الموجودين بين الجمهور بشكل واضح، ومؤكدين انه لم يكن يقصد ما حصل خصوصا انه اعتذر عن الامر.