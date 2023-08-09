لين غرة تنشر صور من كواليس "كريستال".. هكذا بدت

وأرفقت لين الصور بالتعليق التالي: "السر وراء كل هذا الكهن و الحقيقة هيك نلقطت، مالي نايمة عم ريح عيوني".
يذكر أن لين تجسد في "كريستال" شخصية "ورد"، الفتاة اللبنانية الفقيرة التي تعيش مع عائلتها في قصر "عليا كرم"، وتطمح بالوصول إلى الثراء، وتقليد الأغنياء.
وتحاول "ورد" خلال حلقات العمل الأولى جعل "تامر" يميل لها ويحبها، بسبب رغبتها بالانتماء لعائلته، وهذا ما يسبب مشاكل لعائلتها وشقيقتها "فاي- ستيفاني عطا الله".
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A post shared by L e e n غرة🐝 (@leengherra)
A post shared by L e e n غرة🐝 (@leengherra)
شهدت مسابقة ملكة جمال الكون التي أُقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الفترة من الـ29 من تموز إلى الـ3 من آب، فضيحة مدوية بعد أن تقدمت 6 متسابقات ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي الحفل بالتحرّش الجنسي بهنّ، أثناء خضوعهن لـ"فحص بدني" وهنّ عاريات الصدر.
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التقى الفنان اللبناني مروان خوري مؤخرا، جمهوره السوري في حفل مميز اقامه ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق، قدم فيه اجمل اغنياته التي اشعل من خلالها الاجواء.