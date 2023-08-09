لين غرة تنشر صور من كواليس "كريستال".. هكذا بدت

وأرفقت لين الصور بالتعليق التالي: "السر وراء كل هذا الكهن و الحقيقة هيك نلقطت، مالي نايمة عم ريح عيوني".





يذكر أن لين تجسد في "كريستال" شخصية "ورد"، الفتاة اللبنانية الفقيرة التي تعيش مع عائلتها في قصر "عليا كرم"، وتطمح بالوصول إلى الثراء، وتقليد الأغنياء.

وتحاول "ورد" خلال حلقات العمل الأولى جعل "تامر" يميل لها ويحبها، بسبب رغبتها بالانتماء لعائلته، وهذا ما يسبب مشاكل لعائلتها وشقيقتها "فاي- ستيفاني عطا الله".