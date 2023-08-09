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فن

وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

2023-08-09 | 05:07
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وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض
وفاة فنانة مصرية شهيرة بعد صراع مع المرض

توفيت صباح اليوم الفنانة المصرية منحة زيتون، عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد صراع مع المرض.

 

وفي التفاصيل، أعلن المخرج خالد جلال خبر الوفاة على حساب الفنانة الراحلة بـ"فيسبوك" حيث كتب قائلاً: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون البقاء والدوام لله.. بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانه "منحة زيتون ".. وصلاة الجنازة ظهرا بمسجد النور بالعباسية.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفره".

ونشر خالد جلال على حسابه عبر "فيسبوك" صورة للفنانة الراحلة، معلقاً عليها: "الطيبة الأصيلة الغالية منحة زيتون رحمك الله وأسكنك فسيح جناته".

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