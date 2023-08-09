مروان خوري يعلن عن رفضه الانجاب ويعترف: ما بدي خاطر

وعلى هامش الحفل، اقام مروان خوري مؤتمرا صحافيا، رد من خلاله على اسئلة الصحافيين المتنوعة بين الشخصي والفني، اذ كان لافتا السؤال الذي طُرح على مروان خوري حول إمكانية انجابه الاولاد بعد زواجه العام الماضي.وقد كشف مروان خوري رفضه الكامل لفكرة الإنجاب واختبار مشاعر الأبوة، رغم معرفته أن باستطاعته تقديم الكثير لطفله، حيث برر موقفه مُشيرًا إلى أن الجميع من حوله يشجعه على الإنجاب من زوجته ندى رمال بسبب الشعور الرائع الذي سيمنحه طفل من صلبهما، لكنه شدد على خوفه الكبير من الموضوع، إذ يرى أنه في سن لا يستطيع فيها المجازفة.وفي التفاصيل، قال مران خوري: "الزواج مرحلة مهمة، الكل بيقلّي مروان لازم يكون عندك ولد لأنه رح يعطيك شعور وأنا بعرف هاد الشي، بس بيني وبين حالي بخاف وبقول لأ صرت بعمر ما بدي خاطر بولد بهالحياة مع إنه بعرف قديش حيعطيني وأنا أعطيه بس هيدا بتركها لربنا".