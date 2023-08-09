كيم كارداشيان تكشف تفاصيل علاجها بعد تعرضها لكسر في الكتف

كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، عن تفاصيل لم تعلنها سابقا حول تعرضها لإصابة كبيرة ومؤلمة منعتها من مزاولة نشاط تمارينها الرياضية على مدار الأسابيع القليلة الماضية.



وفي منشور على حسابها عبر إنستغرام، قالت كيم: "حسنًا يا رفاق، ثمة شيء لا تعرفونه عني وهو أني تعرضت لكسر في الكتف وتمزق في الوتر، لكني بدأت اليوم رحلة إعادة التأهيل وممارسة التمارين لأني بحاجة للعودة مجددًا إلى الجيم".

وأشارت كيم كارداشيان إلى أنها كانت تتدرب مع مدربة شخصية تدعى ميليسا ألكانتارا، سبق لها التعرض أيضًا للإصابة ذاتها، لافتة إلى أنها بدأت رحلة إعادة التأهيل لتدعيم عضلات الكتف مرة أخرى، وذلك لإصرارها على التعافي في أقرب وقت ومن ثم العودة إلى ممارسة التمارين في صالة الألعاب.

وبينما لم توضح كيم مزيدًا من التفاصيل بخصوص طريقة أو توقيت تعرضها لتلك الإصابة الأخيرة، فهي تميل دومًا لتوثيق أولى الجلسات التي تقضيها في الجيم، والتي تبدأها عادة في تمام الـ 5.30 صباح كل يوم بعد الاستيقاظ.