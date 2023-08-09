إطلالة فيفي عبده تعرضها للانتقاد.. هكذا ظهرت

وظهرت فيفي بملابس قصيرة وكاشفة، الأمر الذي عرّضها لانتقادات حادّة من متابعيها، اذ أكد البعض أن ظهورها بـ"مايوه" جريء لا يليق بسنّها، فيما سخر البعض الآخر من الأخبار التي انتشرت أخيراً حول تدهور حالتها الصحية بسبب تعرّضها للسحر من المنتج أحمد الزواوي بعدما كانت قد استولت على أمواله.هذا وكان الزواوي قد اعترف بأنه لجأ الى السحر والدجل حتى يسترجع حقه من فيفي عبده، وأن معاناتها من المرض حالياً وخلال السنوات الماضية هي بسبب السحر الذي عمله لها، متهماً إياها بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.خلال استضافته في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدّمه الإعلامية مروة صبري عبر شاشة قناة "القاهرة اليوم"، قال أحمد الزواوي: "والله العظيم اللي فيفي فيه بسببي، أنا طلبت حقي بالقانون وبالأصول، وأذيتها زي ما هي أذتني، ولو طُلت أموّتها هموّتها إيه المشكلة؟ مش هي أذتني؟ لو افترضنا أن النص مليون جنيه في 2017، كان كل ما أملك أو تحويشة العمر، وضاع مني يبقى مش مستقبلي ضاع؟ يعني هي تضيع مستقبلي وأنا مأذيهاش؟".