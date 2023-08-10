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فن

حارس بيونسيه حديث الجمهور.. اليكم السبب

2023-08-10 | 02:57
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حارس بيونسيه حديث الجمهور.. اليكم السبب
حارس بيونسيه حديث الجمهور.. اليكم السبب

لفت الحارس الشخصي للنجمة الأميركية بيونسيه الأنظار وتصدر حديث الجمهور في الساعات القليلة الماضية، بعد ظهوره في الحفل الأخير للفنانة بواشنطن ضمن جولتها التي تحمل اسم Renaissance.

وفي التفاصيل، كانت بيونسيه مفعمة بالحيوية خلال تقديمها أداءً غنائيًّا واستعراضيًّا متقنًا، وسط تفاعل الحضور، كما كان لحارسها الشخصي الذي ظهر بجانب المسرح يرقب الأجواء في المكان، نصيبٌ من التفاعل ولكن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق الفيديو، النجمة الأميركية وهي تنهي أغنيتها لتعم حالة من السكوت بين الجمهور، فتفاعل حارسها الشخصي بابتسامة كانت السبب وراء تداول المتابعين للمقطع المصور بشكل واسع على مواقع التوصل الاجتماعي.

وتساءل العديد من محبي الفنانة عن هوية حارسها الشخصي بسبب وساماته.

the way every single security guard who works for Beyoncé is randomly HOT needs to be studied😭😭😭 pic.twitter.com/klBsh5gBxC

 

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