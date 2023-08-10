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فن

وفاة مغنية راب شهيرة وشقيقها في ظروف غامضة

2023-08-10 | 03:19
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وفاة مغنية راب شهيرة وشقيقها في ظروف غامضة
وفاة مغنية راب شهيرة وشقيقها في ظروف غامضة

أعلنت عائلة مغنية الراب ليل تاي, والتي تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفاتها وشقيقها جايسون تيان، في ظروف غامضة لا تزال قيد التحقيق، وفق بيان نشرته العائلة عبر حساب ليل على إنستغرام.

وفي التفاصيل، قالت العائلة في البيان: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".

وتابعت العائلة المكلومة بوفاة ابنيها، أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العالة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".

وأكدت العائلة أن "الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق". مختتمة بيانها بالقول: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".

وفاة مغنية راب شهيرة وشقيقها في ظروف غامضة

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فن

ليل تاي

ليل تاي

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