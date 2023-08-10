وفاة مغنية راب شهيرة وشقيقها في ظروف غامضة

وفي التفاصيل، قالت العائلة في البيان: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".

وتابعت العائلة المكلومة بوفاة ابنيها، أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العالة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".

وأكدت العائلة أن "الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق". مختتمة بيانها بالقول: "ستبقى ليل في قلوبنا إلى الأبد، وغيابها سيترك فراغًا لا يمكن تعويضه، وسيشعر به كل من عرفها وأحبها".