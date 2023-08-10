الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

سيرين عبد النور تكشف لاول مرة عن مرضها: طلعتلي معجزة

2023-08-10 | 04:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سيرين عبد النور تكشف لاول مرة عن مرضها: طلعتلي معجزة
سيرين عبد النور تكشف لاول مرة عن مرضها: طلعتلي معجزة

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، في احتفال ديني خاص في إحدى الكنائس، حيث شهدت على تجربة دينية مؤثرة نقلتها للحضور.

وخلال الاحتفال، روت سيرين قصتها الشخصية، اذ كشفت لاول مرة عن تجربة صعبة مرت بها خلال صغرها، حيث تعرضت لمرض كان يجعلها تعجز عن التنفس كل صباح، ما كان يشكل تحدياً كبيراً في حياتها، اذ قالت: "صار معي مرض وانغلق مجرى الهواء، ولم أعد قادرة على التنفس في الصباح، وتعالجت لمدة شهرين بالأدوية دون فائدة".
وتحدثت سيرين عبد النور عن اللحظات الصعبة التي مرت بها، وكيف كانت تبحث عن الشفاء والراحة، لافتة الى انها تعودت منذ صغرها على زيارة الكنيسة أيام الإثنين للتأمل والصلاة، وعلى الرغم من عدم فهمها الكامل للإنجيل والأمور الدينية في تلك الفترة، إلا أنها شعرت بالسكينة والانتعاش في كل زيارة.
من اشارت سيرين الى انها وفي إحدى الليالي، بينما كانت تواجه أوقات صعبة بسبب مرضها، رأت المسيح في حلم داخل الكنيسة، مؤكدة ان هذا الحلم كان نقطة تحول حياتية بالنسبة لها، حيث شعرت بالشفاء الروحي والجسدي.
وفي التفاصيل، قالت سيرين: "فتحت الإنجيل وطلعت لي معجزة المسيح مع المرأة النازفة، وأغلقت الإنجيل وقلت ليسوع بدي أعتبر حالي عندي إيمان المرأة النازفة، وعندي مرض وراح أمد إيدي، وأعتبر إنك راح تشفيني بالهواء من رداءك، وحتى أثبت لك سأرمي الأدوية في الزبالة، وأعتبر كوب الماء هو الذي ستشفيني به".
ولفتت سرين عبد النور الى أنها نامت في تلك اللحظة ورأت المسيح في الحلم، مضيفة: "قال لي يا سيرين أعطيني إيدك، ومسك إيدي وعلاها لفوق، وقال اتذكري إني طول الوقت ماسك إيدك لكن ما بتشوفيني".
وبعد تلك التجربة، بدأت حالتها الصحية في التحسن تدريجياً، وشعرت بالقوة والأمل الذي كان ينقصها.
 
مقالات ذات صلة
سيرين عبد النور تكشف لاول مرة عن مرضها: طلعتلي معجزة

فن و منوعات

فن

سيرين عبد النور

يسوع

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "لمة الحبايب" بمشاركة زوجته داليدا عياش
وفاة مغنية راب شهيرة وشقيقها في ظروف غامضة

اقرأ ايضا في فن

نانسي عجرم في موقف طريف خلال كواليس أغنيتها الجديدة
08:07

نانسي عجرم في موقف طريف خلال كواليس أغنيتها الجديدة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتصدر اسمها محركات البحث والترند .

08:07

نانسي عجرم في موقف طريف خلال كواليس أغنيتها الجديدة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتصدر اسمها محركات البحث والترند .

إطلالة لؤي علامة تثير الجدل مجددا
07:55

إطلالة لؤي علامة تثير الجدل مجددا

نشر لؤي علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، مجموعة صور جديدة على حسابه عبر انستغرام، من أحدث جلسة تصوير خضع لها لإحدى الماركات العالمية.

07:55

إطلالة لؤي علامة تثير الجدل مجددا

نشر لؤي علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، مجموعة صور جديدة على حسابه عبر انستغرام، من أحدث جلسة تصوير خضع لها لإحدى الماركات العالمية.

أول ظهور لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية.. هكذا بدت
07:51

أول ظهور لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية.. هكذا بدت

ظهرت نجمة البوب الأميركـية، مادونا نهار الأمس، برفقة ابنها بالتبني ديفيد باندا في مطار جـون كيندي بنيويورك، متجهين في عطلة للاحتفال بعيد ميلادها الـ65.

07:51

أول ظهور لـ مادونا بعد تعرضها لوعكة صحية.. هكذا بدت

ظهرت نجمة البوب الأميركـية، مادونا نهار الأمس، برفقة ابنها بالتبني ديفيد باندا في مطار جـون كيندي بنيويورك، متجهين في عطلة للاحتفال بعيد ميلادها الـ65.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023