سيرين عبد النور تكشف لاول مرة عن مرضها: طلعتلي معجزة

وخلال الاحتفال، روت سيرين قصتها الشخصية، اذ كشفت لاول مرة عن تجربة صعبة مرت بها خلال صغرها، حيث تعرضت لمرض كان يجعلها تعجز عن التنفس كل صباح، ما كان يشكل تحدياً كبيراً في حياتها، اذ قالت: "صار معي مرض وانغلق مجرى الهواء، ولم أعد قادرة على التنفس في الصباح، وتعالجت لمدة شهرين بالأدوية دون فائدة".وتحدثت سيرين عبد النور عن اللحظات الصعبة التي مرت بها، وكيف كانت تبحث عن الشفاء والراحة، لافتة الى انها تعودت منذ صغرها على زيارة الكنيسة أيام الإثنين للتأمل والصلاة، وعلى الرغم من عدم فهمها الكامل للإنجيل والأمور الدينية في تلك الفترة، إلا أنها شعرت بالسكينة والانتعاش في كل زيارة.من اشارت سيرين الى انها وفي إحدى الليالي، بينما كانت تواجه أوقات صعبة بسبب مرضها، رأت المسيح في حلم داخل الكنيسة، مؤكدة ان هذا الحلم كان نقطة تحول حياتية بالنسبة لها، حيث شعرت بالشفاء الروحي والجسدي.وفي التفاصيل، قالت سيرين: "فتحت الإنجيل وطلعت لي معجزة المسيح مع المرأة النازفة، وأغلقت الإنجيل وقلت ليسوع بدي أعتبر حالي عندي إيمان المرأة النازفة، وعندي مرض وراح أمد إيدي، وأعتبر إنك راح تشفيني بالهواء من رداءك، وحتى أثبت لك سأرمي الأدوية في الزبالة، وأعتبر كوب الماء هو الذي ستشفيني به".ولفتت سرين عبد النور الى أنها نامت في تلك اللحظة ورأت المسيح في الحلم، مضيفة: "قال لي يا سيرين أعطيني إيدك، ومسك إيدي وعلاها لفوق، وقال اتذكري إني طول الوقت ماسك إيدك لكن ما بتشوفيني".وبعد تلك التجربة، بدأت حالتها الصحية في التحسن تدريجياً، وشعرت بالقوة والأمل الذي كان ينقصها.