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فن

منع عرض باربي في لبنان بتهمة الترويج للشـ ـذوذ .. اليسا ونيكولا معوض وغيرهما يعلقون

2023-08-10 | 06:11
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منع عرض باربي في لبنان بتهمة الترويج للشـ ـذوذ .. اليسا ونيكولا معوض وغيرهما يعلقون

تصدر فيلم " باربي " محرك البحث جوجل في الساعا القليلة الماضية، بعد منع عرضه رسميًا في لبنان، مما فاجأ العديد من المتابعين، إلّا أن البعض الآخر أكّد أن هذا القرار كان متوقعًا.

وفي التفاصيل،  اتجه لبنان لاتخاذ قرار المنع بعد أن صرح وزير الثقافة محمد المرتضى، بأن الفيلم يتعارض مع القيم الدينية، لذلك قرر التحرك لمنع عرضه في البلاد.

وذكر وزير الثقافة في البيان أن الفيلم "يسوق فكرة بشعة مؤداها رفض وصاية الأب وتهوين دور الأم وتسخيفه والتشكيك بضرورة الزواج وبناء الأسرة، وتصويرهما عائقا أمام التطور الذاتي للفرد لا سيما للمرأة".

وتابع:  "الفيلم يخالف بمحتواه الآداب والقيم لا سيما قيمة الأسرة، ويخالف المبادئ الوجدانية والأخلاقية والإيمانية التي تشكل الحصن الحصين للمجتمع اللبناني".

وفي نفس السياق، تحرك عدد كبير من النجوم للتعبير عن غضبهم من قرار وزير الثقافة اللبناني، ونشرت الفنانة اللبنانية اليسا على حسابها عبر تويتر كاتبة: " انشالله وزير الثقافة ما يعرف شو في مواد عالانترنت وعا نتفلكس أحسن ما يقطع عنا الاتصالات كمان. منع فيلم باربي من أسخف القرارات اللي عم تزيد رجعية الدولة ومؤسساتها. مين بدو يخبر دولتنا إنو اللي بيخاف عا قيم المجتمع من فيلم بتكون المشكلة بالمجتمع مش بالفيلم؟".

وعبر الفنان اللبناني نيكولا معوض عن غضبه، ونشر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، وقال: "الأسوأ من انو اصلا يكون في طرح أو قرار لمنع فيلم معين هوي انو يكون هالطرح جايي من وزير المفروض يكون وزير "ثقافة". وزير "ثقافة" المنع.

وأضاف: "حثالة حاكمة بلد".

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