إطلالة لؤي علامة تثير الجدل مجددا

وظهر لؤي في إحدى الصور وهي يرتدي بنطالا من الجينز باللون الأسود و"توب" من الصوف بكم واحد.اطلالة لؤي تلك عرضته للانتقاد من قبل عدد من المتابعين، الذين اعتبروا أن الإطلالة نسائية ولسيت "موضة".الجدير ذكره أنها ليست المرة الاولى التي يثير فيها لؤي علامة الجدل بسبب إطلالاته الجريئة، فهو غالبا ما يتعرض للهجوم والانتقادات جراء الملابس التي يظهر فيها بعروض الأزياء العالمية.