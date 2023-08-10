إطلالة لؤي علامة تثير الجدل مجددا

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)
A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتصدر اسمها محركات البحث والترند .
ظهرت نجمة البوب الأميركـية، مادونا نهار الأمس، برفقة ابنها بالتبني ديفيد باندا في مطار جـون كيندي بنيويورك، متجهين في عطلة للاحتفال بعيد ميلادها الـ65.
تصدر فيلم " باربي " محرك البحث جوجل في الساعا القليلة الماضية، بعد منع عرضه رسميًا في لبنان، مما فاجأ العديد من المتابعين، إلّا أن البعض الآخر أكّد أن هذا القرار كان متوقعًا.