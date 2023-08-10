رقصة نوال الزغبي العفوية في مصر حديث المتابعين

عاد اسم الامير هاري ليتصدر حديث المتابعين، فبعد ثلاث سنوات من تنحيه عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة، أُسقط لقب "صاحب السمو الملكي" رسميًّا عن الأمير هاري، من الموقع الإلكتروني الخاص بالعائلة المالكة في بريطانيا، وتحديدا من الخانة التعريفية لـ "هاري"، الذي كان يحمل اسم "صاحب السمو الملكي هنري تشارلـز ألبرت ديفيد دوق ساسـكس" بحسب التحديث الأخير لموقع العائلة على شبكة الإنترنت.

