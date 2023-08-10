رقصة نوال الزغبي العفوية في مصر حديث المتابعين

View this post on Instagram
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)
عاد اسم الامير هاري ليتصدر حديث المتابعين، فبعد ثلاث سنوات من تنحيه عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة، أُسقط لقب "صاحب السمو الملكي" رسميًّا عن الأمير هاري، من الموقع الإلكتروني الخاص بالعائلة المالكة في بريطانيا، وتحديدا من الخانة التعريفية لـ "هاري"، الذي كان يحمل اسم "صاحب السمو الملكي هنري تشارلـز ألبرت ديفيد دوق ساسـكس" بحسب التحديث الأخير لموقع العائلة على شبكة الإنترنت.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وتصدر اسمها محركات البحث والترند .
نشر لؤي علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، مجموعة صور جديدة على حسابه عبر انستغرام، من أحدث جلسة تصوير خضع لها لإحدى الماركات العالمية.