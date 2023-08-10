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فن

رقصة نوال الزغبي العفوية في مصر حديث المتابعين

2023-08-10 | 09:52
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رقصة نوال الزغبي العفوية في مصر حديث المتابعين
رقصة نوال الزغبي العفوية في مصر حديث المتابعين

تصدرت رقصة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي حديث المتابعين، وذلك خلال وجودها في مصر، حيث التقت عدد من الاصدقاء ضمن اجواء مميزة مليئة بالفرح والحماس.

وتراقصت نوال الزغبي مع اصدقائها على انغام اغنياتها، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ما حصل، اذ ارتدت نوال فستانا قصيرا باللون الزهري، ليشبهها المتابعون بـ الباربي.
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فن و منوعات

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نوال الزغبي

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