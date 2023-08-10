حذف لقب "صاحب السمو الملكي" رسميًّا عن الأمير هاري.. اليكم التفاصيل

عاد اسم الامير هاري ليتصدر حديث المتابعين، فبعد ثلاث سنوات من تنحيه عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة، أُسقط لقب "صاحب السمو الملكي" رسميًّا عن الأمير هاري، من الموقع الإلكتروني الخاص بالعائلة المالكة في بريطانيا، وتحديدا من الخانة التعريفية لـ "هاري"، الذي كان يحمل اسم "صاحب السمو الملكي هنري تشارلـز ألبرت ديفيد دوق ساسـكس" بحسب التحديث الأخير لموقع العائلة على شبكة الإنترنت.



من جهته، ذكر موقع "إكسبرس"، أنه تم نقل مكان ملف هاري الشخصي إلى أسفل موقع العائلة الإلكتروني، حيث وضع خلف أعضاء العائلة المالكة العاملين، لكن صفحته وصفحة ميغان احتلتا مكانًا فوق صفحة الأمير أندرو.

هذا وقد نشر قصر باكنغهام بيانًا، جاء فيه: "يحتوي موقع العائلة المالكة على أكثر من خمسة آلاف صفحة من المعلومات حول حياة وعمل العائلة المالكة. بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تمت مراجعة المحتوى ويتم تحديثه بشكل دوري وقد يكون بعض المحتوى قديمًا حتى تكتمل هذه العملية".

