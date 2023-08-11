ليل تاي تنفي وفاتها مع شقيقها.. هذا ما حصل معها

وفي التفاصيل، أفاد موقع TMZ يوم الخميس في بيان من عائلة مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه بما معناه على لسان الفتاة: "أنا وأخي بخير وعلى قيد الحياة، لكنني محطمة تمامًا وأعاني حقًا لأجد الكلمات المناسبة للقول. لقد كانت 24 ساعة مرعبة للغاية. طوال أمس، تعرضت لهجوم متواصل من المكالمات المؤلمة من أحبائي، وذلك أثناء محاولتي لحل هذه الفوضى".

وتابعت ليل تاي: "تم اختراق حسابي على موقع "انستغرام"، من قبل طرف ثالث، واستخدم لنشر معلومات مضللة وشائعات عني، لدرجة أنه حتى كتابة اسمي كان خاطئًا.. اسمي القانوني هو تاي تيان، وليس" كلير هوب" كما ادُّعي في بيان الوفاة الكاذب".