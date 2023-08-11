بالفيديو- زياد برجي يفاجئ ابنه يوسف بطريقة ملفتة داخل الحضانة

وفي التفاصيل، وثق زياد برجي أجواء احتفاله بعيد ميلاد ابنه "يوسف"، والذي يصادف السادس من آب من كل عام، وسط أصدقائه ومعلماته في دار الحضانة.

وشارك زياد على حسابه عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو يظهر احتفاله وزوجته بعيد ميلاد ابنهما في لحظات جميلة ومؤثرة، بدا "يوسف"، الذي أتمّ عامه الخامس، مستمتعاً بها للغاية.

وأرفق الفنان اللبناني زياد برجي مقطع الفيديو بتعليق أعرب فيه عن حبه الكبير لطفله، وكتب عبر انستغرام: "في السادس من آب ، احتفلنا باليوم الذي دخلت فيه حياتنا وجلبت الكثير من الفرح والسعادة. لقد كبرت لتصبح رجلًا صغيرًا رائعًا ، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخراً بالشخص الذي أصبحت عليه. أعتز بكل لحظة نقضيها معًا وأتطلع إلى كل الأشياء التي سنفعلها في المستقبل حتى تتذكرها عندما تكبر. قد يجلب لك هذا العام عددًا لا يحصى من البركات والضحك واللحظات التي لا تُنسى. شكرا لكونك نور حياتنا. استمر في أن تكون فضوليًا ولطيفًا وشجاعًا. أحبك أكثر مما يمكن أن تعبر عنه الكلمات. "