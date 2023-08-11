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فن

المنتج باسكال مغامس يختم حفلات صيف 2023 مع زياد برجي ووائل جسار

2023-08-11 | 05:12
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المنتج باسكال مغامس يختم حفلات صيف 2023 مع زياد برجي ووائل جسار
المنتج باسكال مغامس يختم حفلات صيف 2023 مع زياد برجي ووائل جسار

حفلات ناجحة متنوعة نظمتها شركة PGM Production لصاحبها المنتج اللبناني باسكال مغامس، وكانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور اللبناني والعربي، حيث جمعت أشهر وأهم النجوم في سهرات مميزة قدموا من خلالها أجمل أعمالهم الغنائية ضمن أجواء أكثر من رائعة، نذكر منها الحفل الذي جمع الفنان راغب علامة والفنانة اليسا، وكذلك الفنانين مروان خوري وآدم وملحم زين، وكان آخرها حفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والموسيقي اللبناني غي مانوكيان اللذين "ولّعا" المسرح بالأغنيات الحماسية والمميزة.

وفي حديث لـ الجديد، أكد المنتج باسكال مغامس أنه وبعد النجاح الكبير الذي حققته الحفلات السابقة، سيختم حفلات هذا الصيف مع الفنانين اللبنانيين زياد برجي ووائل جسار  في كازينو لبنان يوم 19 آب الحالي، واعدا الجمهور بليلة أكثر من رائعة وأجواء مميزة.

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فن و منوعات

فن

وائل جسار

زياد برجي

باسكال مغامس

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