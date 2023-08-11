بعد وفاة والدها.. أول ظهور للفنانة المصرية مي كساب

وفي التفاصيل، أكدت مي لـ"فوشيا" على هامش الحفل أنها لم تفتقد الدعم في بداية مسيرتها الفنية بعد أن ساندها الفنان السوري مجد القاسم والمنتج طارق عبدالله والملحن أشرف سالم وغيرهم، ولذلك تحب أن تشجع الشباب والمواهب في جميع المجالات.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها اشتركت في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة إبداع، وبعد أن تواصلت معها الإذاعة المصرية ووزارة الشباب والرياضة للمشاركة في مسلسل "ولا في الأحلام" لم تتردد في الموافقة.

ولفتت إلى أنها تستفيد من الشباب عبر إصرارهم وطموحهم وإرادتهم في تقديم ما هو مميز ومفيد.

يذكر أن والد مي كساب فارق الحياة يوم 23 تموز المنصرم، بعد صراعه مع المرض.