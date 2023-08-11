امل عرفة ترد على صابر الرباعي وتوجه رسالة لـ صفاء سلطان

بعد الموقف الطريف والعفوي الذي حصل في حفل الفنان اتونسي صابر الرباعي في سوريا، حيث اخطأ بإسم الممثلة السورية صفاء سلطان خلال توجيه تحية لها، اذ ناداها بإسم أمل عرفة، ردت الاخيرة على ما حصل ووجهت رسالة لصديقتها وزميلتها، كما عبرت عن حبها لـ صابر الرباعي وسعادتها بوجوده في بلدها سوريا.

