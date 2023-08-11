كوليت الحلاني تغني لابنها الوليد خلال قيامها بتصفيف شعرها.. هكذا ظهرت

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A post shared by Georges Mattar جورج مطر (@georgesmattarofficial)
A post shared by Georges Mattar جورج مطر (@georgesmattarofficial)
تستعد النجمة شمس الكويتية لطرح أغنيتها الجديدة "عايزة بحر" باللهجة المصرية في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا بعد 3 أيام على قناة شمس الخاصة عبر يوتيوب.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية في الساعات القليلة الماضية، بخبر إقفال تلفزيون لبنان، بعدما أصدر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، قرارا بإقفال التلفزيون بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، ابرزها الرواتب ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول، وذلك حسبما ذكرت وكالة "المركزية".
تداول رواد مواقع الواصل الاجتماعي فيديو طريف يجمع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع خطيبها رجل الاعمال السوري من اصل ارمني ناريغ ناربيكيان .