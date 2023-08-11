كوليت الحلاني تغني لابنها الوليد خلال قيامها بتصفيف شعرها.. هكذا ظهرت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية في الساعات القليلة الماضية، بخبر إقفال تلفزيون لبنان، بعدما أصدر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، قرارا بإقفال التلفزيون بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، ابرزها الرواتب ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول، وذلك حسبما ذكرت وكالة "المركزية".

