إقفال تلفزيون لبنان يغضب النجوم: ما بتقدروا غير عالوطن

وتفاعل عدد كبير من النجوم والاعلاميين مع هذا الخبر، معبرين عن حزنهم الشديد وغضبهم لهذا القرار، ابرزهم الممثل اللبناني نيكولا معوض الذي نشر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، خبر الاقفال وارفقه بالتعليق التالي: "بدل ما ينصبوا حالن اوصياء على عقول الناس ويقعدوا يمنعوا افلام ويقطشوا افلام وهني مش فاهمين شي من شي، كانوا يهتموا بتلفزيون البلد الرسمي يلي مفروض يكون بالاول وبالاخر من اهم واجهات البلد الثقافية، بس لا في عقل ولا في وعي ولا في ثقافة".من جهتها، نشرت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس على حسابها عبر تويتر، فيديو علقت من خلاله على هذا القرار وعبّرت عن غضبها الشديد، اذ قالت: "تلفزيون لبنان سكرتوه.. في بلد او دولة بالعالم ما عندا تلفزيون ناطق بإسمها؟؟"، مضيفة: "ذاكرة وطن وشعب عم تقتلوها"، وقد ارفقت كارمن الفيديو بتعليق قالت فيه: "ما بتقدروا غير عالوطن... تصبحون على وطن".