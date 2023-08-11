شمس الكويتية تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة "عايزة بحر"

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان خالد عز، توزيع واشراف محمد عبد العظيم.العمل رومانسي بامتياز تتحدث فيه شمس عن الحب بطريقة ساحرة، ومن المتوقع أن تحصد هذه الاغنية اعجاب الجمهور خصوصا وانها تعاونت فيها مع اسماء كبيرة لتصل إلى نتيجة ستبصر النور في المدى القريب.