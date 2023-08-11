شمس الكويتية تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة "عايزة بحر"

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A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)
A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)
علقت الممثلة السورية صفاء سلطان، على ما حدث معها خلال حفل الفنان التونسي صابر الرباعي ضمن مهرجان "قلعة دمشق"، حيث أخطأ باسمها وناداها بإسم الممثلة السورية أمل عرفة.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية في الساعات القليلة الماضية، بخبر إقفال تلفزيون لبنان، بعدما أصدر وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، قرارا بإقفال التلفزيون بسبب المشاكل التي يعاني منها منذ مدة، ابرزها الرواتب ورفض الموظفين الاستمرار بعملهم رغم المحاولات العديدة لإيجاد حلول، وذلك حسبما ذكرت وكالة "المركزية".
ظهرت كوليت زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني خلال مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تغني أغنية ابنها الوليد الجديدة بسعادة برفقة مصفف الشعر خلال قيامها بتصفيف شعرها.