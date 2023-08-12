عودة فيلم باربي إلى صالات السينما في لبنان.. هذا ما تم كشفه

تصدر فيلم " باربي " محرك البحث جوجل في الأيام الماضية، خصوصا بعد منع عرضه رسميًا في لبنان، مما فاجأ العديد من المتابعين، إلّا أن البعض الآخر أكّد أن هذا القرار كان متوقعًا.