عودة فيلم باربي إلى صالات السينما في لبنان.. هذا ما تم كشفه
تصدر فيلم " باربي " محرك البحث جوجل في الأيام الماضية، خصوصا بعد منع عرضه رسميًا في لبنان، مما فاجأ العديد من المتابعين، إلّا أن البعض الآخر أكّد أن هذا القرار كان متوقعًا.
وفي التفاصيل، كشف الصحافي اللبناني إيلي مرعب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام عن عودة فيلم باربي إلى صالات السينما، وكتب: "فيلم باربي يعود إلى صالات السينما في لبنان".
وكان قد اتجه لبنان لاتخاذ قرار المنع بعد أن صرح وزير الثقافة محمد المرتضى، بأن الفيلم يتعارض مع القيم الدينية، لذلك قرر التحرك لمنع عرضه في البلاد.