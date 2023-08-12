نادين نسيب نجيم ترد على متابعة انتقدتها بسبب رقص ابنتها.. هذا ما قالته

وفي التفاصيل، كانت المتابعة قد علقت على الفيديو: "فعلا يا مشحرة ولك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلا". لترد عليها نادين غاضبة: "أول شي شو بيه مستقبلي؟ وعيب عليكي احترميني واحترمي بنتي طفلة. بكل الأحوال انت عملتي حياتك ومبسوطة فيها فلا تتدخلي بمستقبل غيرك وانت بتحلمي بربع يلي أنا حققته بحياتي".