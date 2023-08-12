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فن

نادين نسيب نجيم ترد على متابعة انتقدتها بسبب رقص ابنتها.. هذا ما قالته

2023-08-12 | 08:25
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نادين نسيب نجيم ترد على متابعة انتقدتها بسبب رقص ابنتها.. هذا ما قالته
نادين نسيب نجيم ترد على متابعة انتقدتها بسبب رقص ابنتها.. هذا ما قالته

ردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على متابعة انتقدتها بعد نشرها فيديو وثقت فيه ابنتها "هايفن" وهي ترقص على أنغام الموسيقى في أحد المنتجعات السياحية في لبنان.

 

وفي التفاصيل، كانت المتابعة قد علقت على الفيديو: "فعلا يا مشحرة ولك ربوا أولادكم بلاش يصيروا زيكم مستقبلا". لترد عليها نادين غاضبة: "أول شي شو بيه مستقبلي؟ وعيب عليكي احترميني واحترمي بنتي طفلة. بكل الأحوال انت عملتي حياتك ومبسوطة فيها فلا تتدخلي بمستقبل غيرك وانت بتحلمي بربع يلي أنا حققته بحياتي".

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