نادين نسيب نجيم في أقوى تصريح ضد طليقها هادي الأسمر

وفي التفاصيل، كتبت نادين عبر حسابها على منصة "اكس": " بس للتوضيح: انا مدعيي على طليقي ومن كم اسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لانه انا ما بحكي لحدا اسراري، مبارح نزلت انا مدعيي عليه وفي عنا كان جلسة وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع بس متل العادي شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر نسبو خبر كاذب وقلب الحقيقة وصرت انا المدعى عليها، للتوضيح انا مدعيي عليه بكذا قصة وممنوع حدا يكذب لانه ما رح اسكت بقى عن حقي مين ما كان يكون. 4 سنين عم اتعذب وساكتة بس توصل القصة بقلب الوقائع لاء ما رح اسكت ابدا عن كرامتي و كرامة ولادي.

بس للتوضيح : انا مدعيي على طليقي ومن كم اسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لانه انا ما بحكي لحدا اسراري ، مبارح نزلت انا لانه مدعيي عليه و في عنا كان جلسة المفروض سرية وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع بس متل العادي شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر نشر خبر كاذب و قلب… pic.twitter.com/zoyOjdfwyp

— Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) August 12, 2023

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