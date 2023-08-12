بالفيديو- معجب يبكي عند رؤية محمد رمضان في السعودية

وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو دخول رمضان إلى العرض الخاص لفيلنه، وسط حشد كبير من جمهوره، فاتجه إليه أحد المعجبين واحتضنه وهو يبكي، ثم التقط صورة معه.
كما نشر الفنان المصري مقطع فيديو محمد رمضان وهو يلتقط الصور التذكارية مع الجمهور، وعلق: "من عرض فيلم ع الزيرو أمس في الرياض".
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
نشر الفنان السوري وائل شرف متابعيه عبر منصة اكس، مجموعة من الصور أعادت الحنين والذكريات لـ عشاق مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة"، لا سيما الأجزاء الأولى منه، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا على مستوى الوطن العربي.
ردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على متابعة انتقدتها بعد نشرها فيديو وثقت فيه ابنتها "هايفن" وهي ترقص على أنغام الموسيقى في أحد المنتجعات السياحية في لبنان.
خرجت نادين ناسيب نجيم عن صمتها وعلقت على اخبار استدعائها للمحكمة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.