بالفيديو- معجب يبكي عند رؤية محمد رمضان في السعودية

وفي التفاصيل، وثق مقطع فيديو دخول رمضان إلى العرض الخاص لفيلنه، وسط حشد كبير من جمهوره، فاتجه إليه أحد المعجبين واحتضنه وهو يبكي، ثم التقط صورة معه.

كما نشر الفنان المصري مقطع فيديو محمد رمضان وهو يلتقط الصور التذكارية مع الجمهور، وعلق: "من عرض فيلم ع الزيرو أمس في الرياض".