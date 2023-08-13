خطوبة وسام فارس وسارة ابي كنعان.. هكذا فاجأها بطلب يدها

وفي التفاصيل، أعلنت سارة أبي كنعان الخبر في مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر إنستغرام، ظهرت فيه برفقة خطيبها في لقطات عفوية وطريفة، اذ كانا يستمتعان بوقتهما في أماكن مختلفة، كما ظهرت في إحدى الصور وهي ترتدي خاتما وتشير بإصبعها نحوه، ما يعني ان هذا بمثابة إعلان رسمي عن خطوبتهما.قد ارفقت سارة الفيديو بالتعليق التالي: "طلعت الإشاعة مظبوطة"، بدلالة على ان علاقتهما صحيحة وهما يستعدان للزواج قريبا.وبحسب ما افاد one tv، فإن الممثل وسام فارس طلب يدّ سارة أبي كنعان، حيث فاجأها منذ أسبوعين بزيارة، وقامت يومها الأخيرة بنشر صورة خاتم زواج عبر خاصية "ستوري" من دون أيّ تعليق. ووفقا للمعلومات المتداولة، سيحتفل الثنائي بقصة حبهما بعد أشهر قليلة مع العائلة والأصدقاء في حفل خاص.وفور انتشار الخبر، تلقى الثنائي الكثير من رسائل التهنئة من المتابعين وعدد من زملائهم في الفن والتمثيل، الذين تمنوا لهم حياة سعيدة مليئة بالحب واللحظات المميزة.