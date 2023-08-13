دانا الحلاني تراقص شابا وسيما وتساؤلات حول ارتباطها قريبا

وفي التفاصيل، شاركت كوليت مع متابعيها عبر انستغرام، مقاطع فيديو وصور من اجواء حفلة عائلية او تجمع عائلي اقاموه.



وظهر معظم افراد عائلة الحلاني في الحلانية وهم يستمتعون بوقتهم، اذ ظهرت الفنانة ماريتا وهي ترقص مع زوجها كميل أبي خليل ووالدها على أجدد أغنية له.

الا انه كان لافتا ظهور دانا الحلاني في الفيديوهات ايضا، مع شاب وسيم بدا ان بينهما انسجاما تاما، ما جعل المتابعون يسألون عن إمكانية عقد زواج جديد في عائلة الحلاني.

كما اشار عاصي الحلاني الى دانا في احد مقاطع الفيديو اثناء تأيدة اغنية تتضمن كلمة "عروس"، الامر الذي جعل المتابعين يعلقون على احتمالية اعلان دانا الحلاني ارتباطه قريبا.

وفي حين تساءل عدد من الجمهور عن هوية العريس، اشار البعض الآخر ان وجهه غير واضح في الفيديو ما يجعل عملية التعرف عليه اصعب، كما انه لا يبدو من الوسط الفني.









