فيفي عبده ترد على اخبار مرضها: خمسة في عين العزال يارب

خرجت الفنانة فيفي عبده عن صمتها للرد على شائعات تعرضها لوعكة صحية شديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت فيفي فيديو جديداً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وظهرت خلاله وهي تستجم على أحد الشواطئ هناك.

