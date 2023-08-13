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فن

مقطع فيديو طريف يجمع ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب

2023-08-13 | 08:45
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مقطع فيديو طريف يجمع ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب
مقطع فيديو طريف يجمع ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب

تداول رواد مواقع التوصل الاجتماعي، مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، على حسابها عبر انستغرام، وثقت من خلاله أجواء استمتاعها بوقتها خلال إجازتها الصيفية مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وظهرت ياسمين في الفيديو وهي تجلس في حديقة منزل شيرين عبد الوهاب، حيث تبادلت الممثلتان الضحك والحركات الطريفة باستخدام فلاتر تطبيق "سناب شات"، لتعلق الأخيرة على مظهرها قائلة: "ليه يا ياسمين بوقي بقا كبير كدا هغني للناس إزاي كدا".
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، اذ جاء في التعليقات: "ياسمين عبد العزيز حرفيًا بتشيل الهم عن القلب ولا أهضم"، "أجمل حاجه انك تجبري بخاطر انسان خاصة لو فى أزمة وتخليه يضحك حتى لو دقائق"، "ربنا يجبر بخاطرك ضحكتها وهي في عز ازمتها".
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مقطع فيديو طريف يجمع ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب

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