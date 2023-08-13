مقطع فيديو طريف يجمع ياسمين عبد العزيز وشيرين عبد الوهاب

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A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)
خرجت الفنانة فيفي عبده عن صمتها للرد على شائعات تعرضها لوعكة صحية شديدة أثناء قضاء إجازتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت فيفي فيديو جديداً عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وظهرت خلاله وهي تستجم على أحد الشواطئ هناك.
يبدو ان عائلة الفنان اللبناني عاصي الحلاني تتحضر لحفل زفاف جديد، حسبما اشار بعض المتابعين عقب مقطع فيديو نشرته كوليت الحلاني زوجة عاصي.
رزق أمير عموري، نجم برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"، بمولودته الأولى، اذ شارك مع جمهوره صورة وهو يحمل طفاته حديثة الولادة.