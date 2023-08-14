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فن

هاندا أرتشيل وجه الإعلاني بدلاً من جورجينا رودريغيز.. اليكم التفاصيل

2023-08-14 | 03:23
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هاندا أرتشيل وجه الإعلاني بدلاً من جورجينا رودريغيز.. اليكم التفاصيل
هاندا أرتشيل وجه الإعلاني بدلاً من جورجينا رودريغيز.. اليكم التفاصيل

اختارت شركة العطور السعودية "لافيرن" Laverne الممثلة التركية هاندا ارتشيل لتكون الوجه الإعلاني لعلامتها، كبديلة لعارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير تركية أن هاندا اختيرت للترويج لمنتجات العلامة التجارية الرائدة في عالم البخور والعطور، ووقعت عقدًا مع العلامة لمدة عام، على أن يبث الإعلان في 9 دول عربية هي: السعودية، والإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، وعمان، والأردن، والمغرب، وليبيا.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن اختيار أرتشيل كوجه إعلاني للماركة يعد إنجازًا في مسيرتها، لا سيما أنها أصبحت بديلة لجورجينا، التي كانت الوجه الإعلاني للعلامة التجارية قبل عدة أشهر حينما روَّجت لعطر Blue Laverne.

وعلَّقت إحدى المتابعات: "هاندا شهرتها كبيرة لدرجة الماركات صارت ثتق بها لتحمل انها تكون الوجه الوحيد لهم"، وأضافت أخرى: "بنشوف وجهها الحلو في كل مكان".

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فن

هاندا ارتشيل

جورجينا رودريغيز

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