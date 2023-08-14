نادين نسيب نجيم برسالة مؤثرة لولديها: كرمالكن مستعدة اعمل كل شي

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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنان التونسي صابر الرباعي الاخير الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس.
قررت محكمة استئناف الإسكندرية، إخلاء سبيل فنان مصري شهير، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري، ما يعادل نحو (160 دولارًا أميركيًّا)، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.
نشر الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل، على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنته في السيارة.