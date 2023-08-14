الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

مشهورة مواقع تواصل أردنية شهيرة تعلن خطوبتها

2023-08-14 | 04:00
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مشهورة مواقع تواصل أردنية شهيرة تعلن خطوبتها
مشهورة مواقع تواصل أردنية شهيرة تعلن خطوبتها

أعلنت مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية بانة عليان، خطوبتها في مقطع فيديو وثَّق لحظات عاطفية تجمعها بعائلتها قبيل موعد قراءة الفاتحة، ولقطات من لحظة وصول العريس وذويه إلى منزل عائلتها.

وفي التفاصيل، شاركت بانة على حسابها عبر "إنستغرام"، ظهرت تراقص والدها وتُقبّل والدتها، وقالت في مقطع صوتي مسجل: "عقبالك، كلمة سمعتها كثيرًا في حياتي وكنت دائمًا أبحث عن مهرب.. لا أعرف أهو خوف أم أنني اعتدت الهروب من هذا الموضوع"؟.
وتابعت: "لكن منذ فترة سمعتها من شخص قريب مني وأحسست بشعور غريب، كنت لأول مرة أركز فيها بهذه الكلمة.. ابتسمت وقلت إن شاء الله. كأن قلبي أحس أن الوقت قد حان".
 
مقالات ذات صلة
مشهورة مواقع تواصل أردنية شهيرة تعلن خطوبتها

فن و منوعات

فن

بانة عليان

الأردن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعرفوا على أجر ستيفاني عطالله في كريستال
نادين نسيب نجيم برسالة مؤثرة لولديها: كرمالكن مستعدة اعمل كل شي

اقرأ ايضا في فن

بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب
05:42

بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنان التونسي صابر الرباعي الاخير الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس.

05:42

بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنان التونسي صابر الرباعي الاخير الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس.

بعد توقيفه بتهمة المخدرات.. اخلاء سبيل ممثل مصري شهير
05:24

بعد توقيفه بتهمة المخدرات.. اخلاء سبيل ممثل مصري شهير

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، إخلاء سبيل فنان مصري شهير، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري، ما يعادل نحو (160 دولارًا أميركيًّا)، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

05:24

بعد توقيفه بتهمة المخدرات.. اخلاء سبيل ممثل مصري شهير

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، إخلاء سبيل فنان مصري شهير، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري، ما يعادل نحو (160 دولارًا أميركيًّا)، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.

فيديو عفوي يجمع ماريو باسيل بابنته وهو يعلق: "الحمدلله اخدة مني الهبل بس"
05:19

فيديو عفوي يجمع ماريو باسيل بابنته وهو يعلق: "الحمدلله اخدة مني الهبل بس"

نشر الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل، على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنته في السيارة.

05:19

فيديو عفوي يجمع ماريو باسيل بابنته وهو يعلق: "الحمدلله اخدة مني الهبل بس"

نشر الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل، على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنته في السيارة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023