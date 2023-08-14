مشهورة مواقع تواصل أردنية شهيرة تعلن خطوبتها

أعلنت مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية بانة عليان، خطوبتها في مقطع فيديو وثَّق لحظات عاطفية تجمعها بعائلتها قبيل موعد قراءة الفاتحة، ولقطات من لحظة وصول العريس وذويه إلى منزل عائلتها.

وفي التفاصيل، شاركت بانة على حسابها عبر "إنستغرام"، ظهرت تراقص والدها وتُقبّل والدتها، وقالت في مقطع صوتي مسجل: "عقبالك، كلمة سمعتها كثيرًا في حياتي وكنت دائمًا أبحث عن مهرب.. لا أعرف أهو خوف أم أنني اعتدت الهروب من هذا الموضوع"؟.

وتابعت: "لكن منذ فترة سمعتها من شخص قريب مني وأحسست بشعور غريب، كنت لأول مرة أركز فيها بهذه الكلمة.. ابتسمت وقلت إن شاء الله. كأن قلبي أحس أن الوقت قد حان".