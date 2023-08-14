تعرفوا على أجر ستيفاني عطالله في كريستال

وتداولت بعض الصفحات المختصة بأخبار المشاهير معلومات تكشف عن الأجر المادي الذي تقاضته الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله في العمل، الذي تجسد فيه دور “في”، إذ قيل أنها حصلت على مبلغ يقدر بـ100 ألف دولار(بحسب موقع البوابة)

تجدر الاشارة الى أن مسلسل (كريستال) هو النسخة المعربة من المسلسل التركي (حرب الورود)، يعرض في الوقت الحالي، ويحظى بنسبة حضور وتفاعل عالي من قبل الجمهور، و هو من بطولة محمود نصر، ستيفاني عطالله، و باميلا الكيك.