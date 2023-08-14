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فن

بعد تعرضه للهجوم بسبب تقبيل العلم السوري.. زياد برجي يرد: كل علم عربي سيبقى شرفًا لي

2023-08-14 | 05:05
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بعد تعرضه للهجوم بسبب تقبيل العلم السوري.. زياد برجي يرد: كل علم عربي سيبقى شرفًا لي
بعد تعرضه للهجوم بسبب تقبيل العلم السوري.. زياد برجي يرد: كل علم عربي سيبقى شرفًا لي

تعرض الفنان اللبناني زياد برجي في الايام القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية وضعه العلم السوري على كتفيه خلال حفله في مهرجان ليالي قلعة دمشق وتقبيله عدّة مرات.

وإثر ذلك، أصدر زياد بيانا رد من خلاله على كل ما قيل، واضعا حدا لهذا الجدل، اذ قال: "بعد الهجوم الذي تعرضنا له بُعَيد افتتاح مهرجان ليالي قلعة دمشق، من قِبل بعض الصحافة ورواد التواصل الإجتماعي، كان لا بد من التصريح التالي:
لقد أخذ الجهل فرصته بنشر الفرقة بين الأخوة العرب، بين الأخوة في الوطن الواحد وحتى الأخوة في البيت الواحد. نحن عَرب، صحيح؟ فبلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، صحيح؟".
وتابع: "فمن الآخر وبشكل مباشر، أحب أن أقول ان كل علم عربي لأي بلد عربي عضو في جامعة الدول العربية سيبقى محط ومحل إحترامي، إحتراماً مني لشعبه وجيشه وقيادته، الشيء الذي كنت وسأبقى أكرّره في جميع المناسبات الرسمية التي أحييها لأي دولة عربية، من الإمارت العربية المتحدة إلى قطر وتونس إلى المغرب والاردن إلى المملكة العربية السعودية إلى الكويت ومصر  واليمن والعراق والبحرين فسوريا".
وأضاف: "سأبقى على هذا المبدأ الذي تربيت عليه في منزل عائلتي وفي بلدي لبنان، انّ كل علم عربي سيبقى شرفًا لي، اضعه على كتفَي وعلى رأسي من فوق، وهناك علم وحيد اعلم انه عزيز على قلوب البعض، الذي كان وما زال وسيبقى تحت أقدامي إلى الأبد، هو العلم الإسرائيلي"، خاتما كلامه بالقول: "الفن والجمال والاحترام والحب يعيد بناء الجسور التي هدّمها الجهل والكراهية والمصالح.. وشروط التعليق: #كن_عربيًا".
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