فيديو عفوي يجمع ماريو باسيل بابنته وهو يعلق: "الحمدلله اخدة مني الهبل بس"

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A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)
A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنان التونسي صابر الرباعي الاخير الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس.
قررت محكمة استئناف الإسكندرية، إخلاء سبيل فنان مصري شهير، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري، ما يعادل نحو (160 دولارًا أميركيًّا)، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.
تعرض الفنان اللبناني زياد برجي في الايام القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية وضعه العلم السوري على كتفيه خلال حفله في مهرجان ليالي قلعة دمشق وتقبيله عدّة مرات.