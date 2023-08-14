فيديو عفوي يجمع ماريو باسيل بابنته وهو يعلق: "الحمدلله اخدة مني الهبل بس"

وكان كل من ماريو وابنته يستمتعان بوقتهما على انغام احدى الاغنيات الاجنبية الحماسية في السيارة، وراحا يرددان كلماتها، لتتفاعل الفتاة الصغيرة بشكل عفوي مع الاغنية.وقد أرفق ماريو الفيديو بتعليق طريف قال فيه: "الحمدلله اخدة مني بس الهبل.. الجمال كلو من الماما".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين اشادوا بالعلاقة المميزة بين ماريو وابنته، كما لفت البعض الى جمالها ونعومتها، واكدوا انها نسخة مصغرة عن والدتها الروسية.