بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب

وظهرت في الفيديو والدة صابر الرباعي، في اول ظهور علني لها، حيث راحت تبكي خلال تقديم ابنها أغنية عن الأم، وبدت متأثرة إلى حد كبير.وفي الختام وجه صابر الرباعي تحية لوالدته ولكل الامهات الذين حضروا حفله، كما كان له تحية خاصة لارواح كل الامهات اللواتي فارقن الحياة.الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ صابر وأبدوا تعاطفهم الكبير مع والدته التي تأثرت بشدة، متمنين لها دوام الصحة.