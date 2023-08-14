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فن

بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب

2023-08-14 | 05:42
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بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب
بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنان التونسي صابر الرباعي الاخير الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان قرطاج في تونس.

وظهرت في الفيديو والدة صابر الرباعي، في اول ظهور علني لها، حيث راحت تبكي خلال تقديم ابنها أغنية عن الأم، وبدت متأثرة إلى حد كبير.
وفي الختام وجه صابر الرباعي تحية لوالدته ولكل الامهات الذين حضروا حفله، كما كان له تحية خاصة لارواح كل الامهات اللواتي فارقن الحياة.
الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لـ صابر وأبدوا تعاطفهم الكبير مع والدته التي تأثرت بشدة، متمنين لها دوام الصحة.
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