بكاء والدة صابر الرباعي في أول ظهور علني لها.. إليكم السبب

View this post on Instagram
A post shared by 🇱🇧 موقع بصراحة (@bisara7a)
A post shared by 🇱🇧 موقع بصراحة (@bisara7a)
قررت محكمة استئناف الإسكندرية، إخلاء سبيل فنان مصري شهير، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري، ما يعادل نحو (160 دولارًا أميركيًّا)، بعد القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة.
نشر الممثل الكوميدي اللبناني ماريو باسيل، على حسابه عبر انستغرام، مقطع فيديو ظهر فيه برفقة ابنته في السيارة.
تعرض الفنان اللبناني زياد برجي في الايام القليلة الماضية، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية وضعه العلم السوري على كتفيه خلال حفله في مهرجان ليالي قلعة دمشق وتقبيله عدّة مرات.