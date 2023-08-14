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فن

اليكم حقيقة تصريحات سوسن ميخائيل المنسوبة إليها ضد نسرين طافش

2023-08-14 | 07:21
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اليكم حقيقة تصريحات سوسن ميخائيل المنسوبة إليها ضد نسرين طافش
اليكم حقيقة تصريحات سوسن ميخائيل المنسوبة إليها ضد نسرين طافش

نفت الفنانة السورية سوسن ميخائيل حقيقة تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات نسبت إليها، تطال زميلتها نسرين طافش، وتستغرب فيها مصدر دخلها.


وي التفاصيل، أعربت سوسن في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" عن غضبها واستيائها عند رؤيتها للكلام الخاطئ المنقول عنها بحق زميلتها نسرين طافش، إذ وصفت الصفحات التي تتناقله بـ"التافهة".
وتابعت أنها كثيرًا ما ترى كلامًا "تافهًا" يتم تداوله على لسانها، ولا تعره أي اهتمام، لكنها لم تستطع تجاهل هذا الخبر بسبب عدم وجود علاقة صداقة بينها وبين طافش، وهو ما قد يدفعها إلى تصديقه.
وكانت صفحات على السوشيال ميديا تناقلت تصريحات تهاجم فيها ميخائيل زميلتها طافش، بالقول: "نسرين طافش، يوم بدبي ويوم بالمالديف، وعندك بالبنك 40 مليون دولار، بس بدي أفهم من اين لك هذا فيدينا علمينا".
 
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فن

سوسن ميخائيل

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