وليد توفيق يخسر أعز الناس وينعاه بكلمات مؤثرة

وأعلن وليد توفيق الخبر على حسابه عبر انستغرام، حيث نشر ورقة النعوة وأرفقها بالتعليق التالي: "البقاء لله رحمه الله واسكنه فسيح جناته.. انا لله وانا اليه راجعون".الجدير ذكره أن الفنان وليد توفيق كان نشر منذ أيام مقطع فيديو طلب فيه التبرع بالدم لابن شقيقه المتواجد في المستشفى.