احدث ظهور لـ أمل بوشوشة مع زوجها اللبناني الوسيم والجمهور يعلق: أحلى ثنائي بالمجرة

ولفتت أمل الانظار بإطلالاتها المختلفة، حيث بدت في غاية الجمال والاناقة، كما أبدى المتابعون إعجابهم بالعلاقة المميزة التي تجمعها بزوجها، والحب الكبير بينهما.هذا وأشاد البعض بجمال زوج أمل بوشوشة، متمنين لهما سويا حياة سعيدة.الجدير ذكره أنه ترددت مؤخرا أنباء عن انفصال أمل بوشوشة عن زوجها، الا انها نفت ذلك مؤكدة أنها مجرد شائعات.