احدث ظهور لـ أمل بوشوشة مع زوجها اللبناني الوسيم والجمهور يعلق: أحلى ثنائي بالمجرة

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)
نشرت الفنانة المصرية هند صبري على حسابها الخاص عبر "تيك توك" مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنتها وهما ترقصان على أنغام أغنية "أول ما سحبت حزامي" عبر "تيك توك".
أحيت الفنانة لطيفة التونسية، حفلا جماهيريا ضخما ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته الـ57، حيث التقت جمهورها الذي حضر من مناطق مختلفة لقضاء ليلة من العمر معها على أنغام اغنياتها المتنوعة.
نشر جسيكار أبي نادر طليق الفنانة اللنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "انستغرام"، وظهر برفقة أولاده مارسيل وكارل.