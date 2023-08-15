جولة لـ وائل كفوري في سماء "كان" الفرنسية بالهليكوبتر.. فيديو يوثق ما حصل

وقد شارك وائل كفوري رحلته الجوية، المنتج عادل معتوق، وقد أظهر المقطع المصور عددًا من محبي وائل وهم ينتظرونه بجانب الفندق الذي يقيم فيه، لإلقاء التحية عليه.هذا وكانت مدينة كان الفرنسية قد نشرت على مواقعها الرسمية الإلكترونية اسم وائل كفوري، فيما شوق الأخير جمهوره للحفل، بعد نشره البوستر الخاص به وعلق عليه بالقول: "لا استطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا في كان بفرنسا".