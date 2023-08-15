أديل تجهش بالبكاء على المسرح خلال حفلها في لاس فيغاس

أجهشت النجمة البريطانية أديل بالبكاء خلال حفلها الأخير في لاس فيغاس، ولم تتمالك نفسها على المسرح، بعدما طلب زوجان من الحضور مساعدتها في الكشف عن جنس مولودهما، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.



وبحسب ما ذكرت مجلة "بيبول" الأميركية، فقد رفع الزوجان "كريس دير" و"شانتيل لورد" لافتة كُتب عليها: "هل ستكشف أديل عن جنس مولودنا؟"، لتقوم أديل باستدعائهما إلى مقدمة المسرح، حيث قالت لهما: "لا أحد يُسمح له بالوصول إلى هنا (مقدمة المسرح)، ولكن أنا مهووسة فقط بالمواليد الجُدد".

وقبل الكشف عن جنس المولود، قالت الزوجة لورد، إنها احتفظت بالورقة التي تحمل جنس جنينها في ظرف مختوم منذ الأسبوع الـ12، على أمل أن تفتحه أديل، وهو ما حدث بالفعل في الأسبوع الثامن عشر، حيث قرأت الاخيرة بصوت عالٍ ورقة كُتب بداخلها جنس الطفل، حتى يسمعها الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق ما حصل، ظهرت فيه أديل وهي تجلس على حافة المسرح، وتحاول فتح الظرف حتى تتمكن من ذلك، ثم تقول للجمهور: "شانتيل وكريس سينجبان ابنا"، ولكن المفاجأة أنها سرعان ما دخلت في نوبة "بكاء هستيرية".