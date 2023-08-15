ابنة هند صبري تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها.. فيديو حديث الجمهور
نشرت الفنانة المصرية هند صبري على حسابها الخاص عبر "تيك توك" مقطع فيديو ظهرت فيه مع ابنتها وهما ترقصان على أنغام أغنية "أول ما سحبت حزامي" عبر "تيك توك".
وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هند تحرص على إبعاد ابنتها عن وسائل الإعلام، إلا أنها في الفترة الأخيرة بدأت تظهر معها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً وعلّق الكثيرون على الشبه الكبير بين هند صبري وابنتها.
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