بعد أشهر من الزواج.. انفصال صانعي المحتوى ضحى ومكس

وفي التفاصيل، خرج مكس لتأكيد خبر انفصاله عن زوجته، مُشيرًا إلى أنه يواجه حاليًا مشاكل عائلية لا يوَّد التطرق لتفاصيلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مشاكل زوجية مش ضروري تطلع على مواقع التواصل الاجتماعي فصديقي العزيز ومتابعي الكريم صارت معي مشكلة، بس المشكلة عائلية بيني وبين بيتي، مستحيل نطلعها على السوشيال ونقعد نسولف.. وأنا كمكس أكثر إنسان ما بحب الدراما".

وأضاف أن الحب والزواج والطلاق نصيب، مشددًا على أنه وضحى عملا المستحيل لإنقاذ زواجهما لكن شاء الله أن ينفصلا، وقال: "أنا والله بحبها كتير وبحترمها كتير ورح أضل أحبها عادي بس رب العالمين كاتب ما نكمل مع بعض".