نسرين طافش تحتفل مع عائلتها بتخرج ابنة شقيقتها.. هكذا بدت

وجّهت الممثلة السورية نسرين طافش رسالة حب لعائلتها، بمناسبة تخرج ابنة شقيقتها "لونا"، إذ وصفتهم بالسند الدائم، مشيرة إلى أن وجودهم بجانبها يُنعش روحها ويجعلها بحالة أفضل.

وفي التفاصيل، نشرت نسرين صورة على حسابها الرسمي عبر "انستغرام" مجموعة صور تجمعها بعائلتها، وظهرت في لقطات بجانب والدها، وشقيقاتها، إضافة إلى عدد من أصدقائها المقربين، وأرفقتها بتعليق أعربت خلاله عن حبها العميق لهم.

وكتبت الممثلة السورية: "العائلة هي السند والمحبة ولمة العيلة والأصحاب غير بلحظات الفرح اللي بتدوم بالقلب وبتنعش الروح".

وأضافت مازحة: "بس المهمة المستحيلة إنك تجمع 30 شخصا بصورة واحدة وما يكون حدا مغمض أو عم يحكي وفاتح تمو أو عامل قرون فوق راس الي قدامو".

وأضافت نسرين طافش: "الصورة من حفل تخرج لونا القمر بنت أختي، ربي يحميلكون أهلكون وحبايبكون يا رب".